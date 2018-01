Real tenta fazer as pazes com a torcida O Real Madrid inicia neste sábado, contra o Getafe, em casa, uma seqüência de quatro partidas que o técnico Vanderlei Luxemburgo considera fundamental para o time reagir no Campeonato Espanhol, acalmar a torcida e mostrar que poderá conquistar o título. ?Teremos três jogos em casa e um fora antes da pausa do Natal. Serão partidas muito importantes?, afirmou o brasileiro. A partida deste sábado marcará o reencontro de Luxemburgo com a torcida. O último contato não foi nada agradável: no empate por 1 a 1 com o Lyon pela Liga dos Campeões, há 10 dias, ele foi muito vaiado e ouviu gritos de ?fora?. ?Sei que os torcedores estão um pouco decepcionados conosco, por isso queremos fazer uma grande partida amanhã para lhes dar uma alegria?, disse Luxemburgo. Um dos trunfos de Luxemburgo é a volta de Ronaldo, recuperado de uma lesão no tornozelo direito. Como também decidiu escalar Julio Baptista, ele deixará Guti ou Robinho na reserva. O técnico está otimista por ter tido uma semana de trabalho com o elenco. ?Fazia tempo que não tínhamos esse tempo para trabalhar com todos os jogadores. Os treinos foram muito bons e acho que faremos um bom jogo?, revelou. Outras partidas deste sábado: Celta x Betis e Athletic de Bilbao x Atlético de Madrid.