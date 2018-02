Real tenta manter liderança, e Barça conta com volta de Eto'o

O líder Real Madrid terá um verdadeiro desafio pela 14.ª rodada do Campeonato Espanhol ao encarar neste sábado em San Mamés um Athletic de Bilbao que só venceu uma partida em seu estádio na atual temporada, enquanto o Barcelona contará com o retorno do artilheiro Samuel Eto'o para alcançar um resultado positivo. O time de Bilbao recuperou grande parte do seu moral após a vitória de 3 a 0 sobre o Valencia fora de casa pela última rodada. Já o Barcelona do técnico holandês Frank Rijkaard enfrenta o 18.º colocado Deportivo La Coruña com a boa notícia da recuperação do artilheiro Eto'o, que ficou três meses afastado dos gramados. O departamento médico do time catalão ficou um pouco mais vazio no decorrer desta semana, pois também foram liberados para jogo o zagueiro francês Lilian Thuram e o lateral brasileiro Sylvinho, que não atuaram na rodada passada. Entretanto, o principal assunto do noticiário do Barcelona foi o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. Após o brasileiro iniciar a última rodada do Campeonato Espanhol no banco aumentaram os rumores de uma possível saída, enquanto surgiram boatos sobre um possível substituto para Rijkaard. O Deportivo La Coruña, que não apresenta um futebol convincente na competição, tentará somar ao menos um ponto em sua visita ao Camp Nou, enquanto aguarda a abertura do mercado para tentar se reforçar. Já o estádio de El Madrigal será o palco da estréia de Paco Chaparro no comando do Betis após a demissão, na última segunda, do argentino Héctor Cúper. O time de Sevilha, que vem de duas derrotas consecutivas e que está na penúltima posição na tabela, apela para a perseverança para vencer o Villarreal de Manuel Pellegrini fora de casa. Logo após alcançar a classificação para a próxima fase da Copa da Uefa, o Villarreal se concentra agora no Campeonato Espanhol. Neste domingo, o Atlético de Madri, que também avançou na Copa da Uefa, enfrenta o Getafe, a equipe mais regular das últimas rodadas. O time comandado por Michael Laudrup acumula dez rodadas sem conhecer o sabor da derrota. Seu último tropeço foi no dia 28 de outubro, quando perdeu de 2 a 0 para o Racing. Já o Osasuna, que vem de uma vitória fora de casa na última rodada sobre o Deportivo La Coruña, recebe um Valencia envolvido em uma crise que os jogadores já reconhecem de forma aberta. O retorno de Miguel Ángel Angulo e Ivan Helguera será a principal novidade na equipe de Ronald Koeman, que acumula duas derrotas consecutivas. As outras partidas desta rodada são: Almería x Valladolid, Levante x Recreativo, Sevilla x Múrcia, Zaragoza x Espanyol e Racing x Mallorca.