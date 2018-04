Real tenta mostrar poder de reação Todos os olhos se voltam neste sábado para o estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona. No local em que foram disputados os Jogos de 1992, o Real Madrid colocará à prova seu poder de reação. O time mais poderoso da Espanha está na mira de crítico e de torcedores, depois da péssima apresentação na derrota por 3 a 0 para o Bayer Leverkusen, na Alemanha, pela Liga dos Campeões. Agora, enfrenta um surpreendente Espanyol, que tem uma vitória e um empate em duas rodadas do torneio doméstico. O ambiente no Real é de apreensão, porque há quem ponha em dúvida a eficiência dos ?galácticos?. As vitórias iniciais no torneio doméstico - contra Numancia e Mallorca, ambas por 1 a 0 - igualmente não entusiasmaram. Para aumentar a dor de cabeça do técnico José Antonio Camacho, Zidane fica três semanas sem jogar e Figo não se recuperou de contusão no pé direito. "Ele disse que sentia desconforto toda vez que chutava", admitiu o médico Juan Carlos Hernandéz, ao falar de Figo. "Por isso, optamos por deixá-lo repousar." Camacho convocou o jovem Juanfran Torres, da equipe B, para o lugar de Figo e ainda não decisiu quem substitui Zidane - os mais cotados são Guti, Solaris e Celades. O Espanyol entra com força e tem no veterano De la Peña um de seus pontos de referência no meio-campo. O Valencia também tem teste complicado, em casa, contra a Real Sociedad. O atual campeão espanhol está com 4 pontos e ainda não se firmou. Já o adversário deste sábado empatou duas vezes até agora. A terceira partida do sábado será entre Osasuna (4 pontos) e Bétis (1 ponto), na cidade de Pamplona. A terceira rodada da temporada de 2004-05 será completada domingo, com Numancia x Getafe, Mallorca x Málaga, Zaragoza x Albacete, Sevilla x Levanta, Racing Santander x Villarreal, Atlético Madrid x Barcelona e Athletic Bilbao x La Coruña.