Real tenta quebrar tabu contra Celta O Real Madrid terá de quebrar um incômodo tabu se quiser conquistar o título do Campeonato Espanhol no ano de seu centenário. De olho na liderança da competição ? está um ponto atrás do Valencia (47 pontos) ? o Real enfrenta o Celta, em Vigo, onde foi superado nos últimos cinco confrontos, três deles por goleada. A luta pelo primeiro posto terá ainda, neste sábado, Villarreal (32) x Betis (45) e Sevilla (38) x La Coruña (44).