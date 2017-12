Real tenta se recuperar na Espanha A situação do técnico Vanderlei Luxemburgo não está muito boa no Real Madrid. O time ainda não conseguiu mostrar um futebol convincente na temporada e a situação só piorou com o vexame em casa contra o Barcelona ? derrota por 3 a 0 em pleno Santiago Bernabéu, no sábado ?. O time tem um jogo importante na quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, contra o Lyon, e precisa vencer para acalmar a fúria de sua torcida. Na partida da primeira rodada do torneio europeu, o Lyon enfiou 3 a 0 no time de Luxemburgo, com todos os gols no primeiro tempo. A equipe francesa faz uma campanha fantástica, com quatro vitórias em quatro jogos, e já está classificada para a próxima fase. E o brasileiro Juninho Pernambucano está brilhando mais do que nunca. Assim, mesmo com uma situação confortável no grupo ? tem 9 pontos contra 3 do Rosenborg e nenhum do Olympiakos ?, o Real Madrid sabe que não pode ter mais um tropeço em tão pouco tempo diante de sua torcida. Até porque os boatos sobre a queda de Luxemburgo aumentam a cada resultado negativo do time. A imprensa espanhola chegou até a relacionar a queda de Nelsinho Baptista no Santos com uma volta de Luxemburgo para a Vila Belmiro. Logo após a derrota para o Barcelona, jornais passaram a especular sobre o futuro do treinador. O vice-presidente do Real Madrid, Emilio Butragueño, disse que é preciso tranqüilidade num momento como esse. ?Temos de manter a calma. Não vamos buscar desculpas, mas sendo realistas, não chegamos bem ao clássico. Neste sentido, o técnico Frank Rijkaard pôde trabalhar com mais tranqüilidade que o Luxemburgo?, afirmou. O dirigente reconheceu a superioridade do rival, mas continuou pedindo bom senso. ?O Barcelona foi melhor. Devemos reconhecer isso. A partida foi equilibrada no início, mas o gol do Eto?o assentou o esquema de jogo deles. Depois, dominaram o jogo com e sem bola, e mereceram os gols marcados?, ressaltou Butragueño. E completou: ?Tínhamos muitas esperanças para essa partida. Mas o Barcelona também fez o melhor de todos os clássicos que eu vi na minha vida.?