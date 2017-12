Real tenta superar tabu em Pamplona O Osasuna está há apenas três temporadas na Primeira Divisão do Campeonato Espanhol. E sempre figurando entre os últimos colocados. Bom prenúncio para o Real Madrid, que o enfrenta? Pelos recentes resultados na casa do rival, não. O time de Ronaldo e cia. saiu derrotado nos dois últimos jogos no El Sadar (3 a 1 e 1 a 0). Além de tentar acabar com a estigma de tropeços em Pamplona, o Real Madrid tem outro grande adversário para superar. Seus desfalques. Zinedine Zidane, contundido no joelho e tornozelo direitos, está fora. Figo, Beckham e Roberto Carlos sofreram com o jogo duro do Olympique de Marselha, no meio de semana, pela Liga dos Campeões, e podem ficar de fora. Pavon, que nem foi à França, também pode desfalcar o time. Um ingrediente a mais no duelo entre o líder Real Madrid (26 pontos) e o Osasuna (19), 6º colocado, é o duelo entre o melhor ataque contra a defesa menos vazada. O time madrileno anotou 26 vezes e a equipe de Pamplona sofreu nove (ao lado de La Coruña e Valencia). O Valencia (24), que briga pela liderança, recebe o Zaragoza (15). Busca a vitória e conta com tropeço do time de Madri para assumir o primeiro posto. Demais jogos: Murcia (8) x Real Sociedad (13) e Atlético de Madrid (19) x Málaga (17).