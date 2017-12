Real terá as 5 estrelas pela 1ª vez Esta quarta-feira será um dia especial para os torcedores do Real Madrid. Pela primeira vez desde que Ronaldo foi contratado eles poderão ver os cinco craques do time juntos em campo. O técnico Vicente del Bosque definiu que Roberto Carlos, Zidane, Figo, Raúl e o Fenômeno começarão jogando contra a Roma, no Santiago Bernabeu, em jogo que a ESPN Internacional mostrará ao vivo às 16h45. Leia mais no Jornal da Tarde