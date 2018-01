Real terá força total contra Partizan Má notícia para o Partizan: o Real Madrid terá todos os seus astros em campo no jogo desta quarta-feira, no Santiago Bernabeu, e o técnico Carlos Queiroz exige a vitória. "Se conseguirmos os três pontos, ficaremos praticamente classificados e teremos condição de nos concentrar mais no Campeonato Espanhol", afirmou o treinador da equipe espanhola. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Internacional, às 16h45. Havia comentários de que Carlos Queiroz poderia poupar alguns jogadores, levando em conta que o Real é líder isolado do grupo com seis pontos em dois jogos e ocupa a terceira posição no Espanhol, atrás de Valencia e La Coruña. Mas o técnico tratou de acabar com a especulação. "Não existe nenhum motivo para dar descanso a alguns jogadores. Todos estão em boas condições físicas e precisamos de continuidade para que o time evolua." O Real Madrid teve pouco trabalho nas duas primeiras rodadas. Na estréia, goleou o Olympique de Marselha por 4 a 2. Depois, bateu o Porto em Portugal por 3 a 1. A campanha da equipe sérvia é sofrível: empatou em casa com o Porto e perdeu para o Olympique de Marselha por 3 a 0 na França. Mesmo assim, o técnico Lothar Matthaeus - campeão do mundo como jogador pela Alemanha em 90 - garante que não está perdendo o sono por ter de enfrentar o "Dream Team" em Madri. "O Real é um dos grandes favoritos para conquistar a Liga dos Campeões, junto com Manchester, Bayern de Munique e as equipes italianas. Sabemos que será um jogo muito difícil, mas vamos tentar vencer."