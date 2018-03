Real terá Ronaldo contra o Valencia Ronaldo será a grande novidade do Real Madrid no jogo decisivo deste sábado contra o Valencia, fora de casa, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Ele voltará à equipe depois de se recuperar da lesão muscular na panturrilha esquerda que sofreu na partida de ida das semifinais da Liga dos Campeões contra a Juventus. Ele jogou parte do segundo tempo na partida de volta, em Turim, mas não estava em boas condições. E ficou fora do jogo contra o Málaga na rodada passada. O Real Madrid está em segundo lugar com 68 pontos, um a menos que a Real Sociedad ? que domingo jogará fora de casa contra o Málaga. O La Coruña é o terceiro colocado, com 66 pontos. ?Todas as equipes podem perder pontos até o final do campeonato?, disse o meia português Luís Figo. Ele não acredita que uma derrota neste sábado possa acabar com as chances do Real Madrid, embora diga que o fato de não depender apenas das próprias forças pode atrapalhar o time. ?A partida contra o Valencia será vital e difícil. O time deles tem um estilo próprio de jogo, prova disso é o desempenho nos últimos anos.? Deco - O Valencia, quarto colocado com 56 pontos, não terá o meio-campista Albelda, suspenso. O técnico Rafael Benítez tem duas dúvidas: o goleiro Cañizares e o zagueiro Ayala, com problemas estomacais. A equipe briga por uma vaga na Liga dos Campeões. O La Coruña joga o seu futuro na Liga Espanhola contra o Celta, no clássico da Galícia. Deco, brasileiro naturalizado português, poderá ser a grande novidade do Barcelona para a próxima temporada. O nome do jogador, campeão da Copa da Uefa pelo Porto, é a aposta dos pré-candidatos à presidência do clube catalão. O valor da negociação giraria em torno de US$ 23,6 milhões. O La Coruña também demonstrou interesse na aquisição do meia. Assim, poderia haver uma triangulação. O Barcelona repassaria Deco ao time galego, em troca de Valerón. Outros jogos deste sábado: Athletic de Bilbao e Racing; Atlético de Madrid e Villarreal; Rayo Vallecano e Osasuna.