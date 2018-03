Real terá Ronaldo e Figo contra Deportivo O Real Madrid terá dois reforços de peso, no duelo deste sábado com o Deportivo, em La Coruña, na abertura da 35ª rodada do Campeonato Espanhol. O vice-líder do torneio ? 70 pontos, um a menos do que o Valencia ? poderá contar com Ronaldo, recuperado de contusão, e com Figo, que teve anulada partida de suspensão por conta da expulsão no clássico com o Barcelona. O jogo será às 17 horas, de Brasília, com transmissão ao vivo da ESPN/Brasil. A liberação de Figo revoltou os rivais diretos do Real Madrid na briga pelo título. Dirigentes do Valencia e do Barça (em 3º lugar, com 66 pontos) viram a benevolência do tribunal esportivo como ajuda aos madrilenos, que falharam na Copa do Rei e na Liga dos Campeões. O português tinha recebido cartão vermelho, na derrota por 2 a 1, por acúmulo de amarelos. O primeiro, por reclamação, e o segundo após entrada no zagueiro Puyol. Os advogados do Real alegaram que o zagueiro do Barcelona exagerou na ?encenação de dor?, depois da dividida com Figo. Os juízes do tribunal aceitaram o apelo e o absolveram da suspensão automática. O retorno de Ronaldo anima a torcida. Depois de três semanas de ausência, o artilheiro da competição (24 gols) finalmente se sente em condições de jogar. O atacante desfalcou o time na vitória sobre o Atlético de Madrid (2 a 1) e na derrota para o Barça (1 a 2). Só não há certeza se resistirá ao ritmo no jogo no Riazór, em que o La Coruña (62), joga como treino para pegar o Porto, na semana que vem, pela volta da semifinal da Liga dos Campeões (0 a 0 em Portugal). O Atlético de Madrid, 48 pontos, recebe o Celta, penúltimo com 36, no Vicente Calderón. Ronaldinho ? O meia voltou da Hungria e reafirmou intenção de não sair do Barcelona, mesmo que eventualmente receba proposta milionária do Chelsea. ?Me sinto nas nuvens, aqui?, disse. ?Não vou embora.?