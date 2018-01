Real: time dos sonhos vale US$ 530 mi O Real Madrid montou um verdadeiro time dos sonhos. Com o espanhol Raúl, o brasileiro Ronaldo, o português Figo e o francês Zidane, a equipe espanhola juntou a maior quantidade de estrelas do futebol mundial. Isso tudo sem contar os outros craques do elenco, como Roberto Carlos, Hierro, Helguera e Makelele. O preço para conseguir tal feito: cerca de US$ 530 milhões, segundo estimativa da agência de notícias France Presse. O jogador mais valorizado desse time dos sonhos é o francês Zidane, cujo passe está avaliado em US$ 75 milhões. O atacante Raúl, de 25 anos e formado nas categorias de base do clube, é considerado inegociável pela diretoria do Real - mesmo assim, valeria cerca de US$ 70 milhões. Depois deles vêm Figo e Roberto Carlos, cujos passes custariam cerca US$ 60 milhões. Ronaldo chega ao clube ao preço de US$ 45 milhões. A lista dos astros milionários continua com Helguera (US$ 30 mi), Makelele (US$ 25 mi), Morientes e Solari (US$ 20 mi cada). Somando tudo isso e ainda os passes de outros jogadores do elenco, como McManaman, Hierro, Flávio Conceição, Casillas e Guti, o time dos sonhos do Real Madrid valeria os US$ 530 milhões.