Real tira a Lazio da Liga dos Campeões A Lazio era uma das favoritas à conquista do título europeu da temporada de 2000/2001. Mas o sonho de grandeza do time romano acabou nesta quarta-feira, no estádio Olímpico. Com o empate de 2 a 2 com o Real Madrid, os italianos conquistaram apenas o primeiro ponto em quatro rodadas e foram desclassificados no Grupo D da Liga dos Campeões. O Leeds goleou o Anderlecht por 4 a 1, foi a 9 pontos e assim como o time espanhol, garantiu vaga nas quartas-de-final, com duas rodadas de antecipação. A vitória era a única alternativa para manter a Lazio viva na Liga. A campeã da Itália foi à frente e ficou em vantagem logo aos 4 minutos, com gol do Nedved. A alegria durou só até os 32 minutos, quando Solari empatou. Na briga contra o tempo, a Lazio ainda voltou a marcar, com o argentino Hernán Crespo aos 8 minutos da fase final. Mas Raúl, aos 28, tratou de acabar com toda esperança dos italianos, que agora jogam apenas para cumprir tabela contra Anderlecht e Leeds nas rodadas que faltam. O Real tem 10 pontos, está classificado e só falta definir se fica em primeiro ou em segundo lugar do grupo. O Leeds foi a Bruxelas e castigou o Anderlecht, com vitória de 4 a 1. O time inglês abriu vantagem de 3 a 0 com pouco mais de meia hora de jogo. Alan Smith fez o primeiro aos 12, Viduka aumentou aos 33 e Alan Smith consolidou a diferença aos 37. Jan Koller ainda diminuiu aos 30 da fase final, mas Herte, de pênalti, fez o quarto aos 35. O Anderlecht pode chegar a 9 pontos, se ganhar do Real Madrid e da Lazio, e alcançaria o Leeds, desde que seu adversário perdesse para Real e Lazio também. Ambos ficariam com 9, mas o Leeds levaria a melhor no confronto direto. O Bayern Munique também ficou muito perto da classificação, no Grupo C, depois dos 3 a 0 que conseguiu sobre o Spartak, em Moscou. Os gols ficaram por conta de Scholl, aos 17 minutos do primeiro tempo e aos 30 (de pênalti), do segundo. O brasileiro Paulo Sérgio fez o terceiro aos 42. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi ao estádio Luzhniki ver o jogo, assim como outros 80 mil torcedores. Após a partida, houve brigas e duas pessoas foram internadas com fraturas. Outras três precisaram ser internadas por embriaguez. O Spartak tem 3 pontos e remotas chances de classificação. Neste grupo, a luta pela segunda vaga na próxima fase se restringe mais a Arsenal (5 pontos) e Lyon (4), que empataram por 1 a 1, em Londres. Os ingleses abriram o marcador aos 33 minutos do primeiro tempo, com Bergkamp, mas o brasileiro Edmílson salvou os franceses, ao igualar em cima da hora.