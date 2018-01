Real usa reservas na Copa do Rei O Real Madrid coloca em campo nesta quarta-feira a sua equipe reserva, apesar de ter difícil compromisso pelas quartas-de-final da Copa do Rei da Espanha. O atual campeão europeu terá pela frente o Mallorca, que obteve ótimo empate por 1 a 1 na partida de ida, na semana passada, no Santiago Bernabéu. ?Temos grandes esperanças nesta competição e estamos muito confiantes?, disse o técnico Vicente del Bosque, que precisa de vitória ou empate acima de um gol para se classificar. Se o treinador for coerente com a linha de treinamentos de início de semana, os únicos titulares que colocará no campo em Palma de Maiorca serão o zagueiro central Helguera e o meia francês Zidane. Outro que poderá sair jogando é o volante argentino Cambiasso, que tem sido substituído por Flávio Conceição nos jogos do Campeonato Espanhol. O Mallorca tem oportunidade de chegar às semifinais da Copa do Rei, apesar de não poder contar com o meia argentino Ariel Ibagaza, sua principal estrela. Para tanto, basta ficar no empate sem gols ? passaria adiante por ter marcado fora de casa. O Osasuna também entra em campo animado com o 1 a 1 alcançado em Sevilha, na partida de ida. O técnico mexicano Javier Aguirre não contará com o uruguaio Pablo Garcia, contundido. A novidade no Sevilla será o atacante grego Nikos Machlas, que estava machucado e foi confirmado como titular. Murcia x Deportivo completam na quinta-feira a fase de quartas-de-final da Copa do Rei. O time de La Coruña, atual campeão do torneio, entra em campo com a vantagem de ter feito 1 a 0 no estádio Riazór. A intenção do técnico Javier Irureta é a de escalar a força máxima.