Real vai atrás de Ronaldinho Gaúcho O Real Madrid já fez a grande jogada do mercado europeu, ao anunciar a contratação de David Beckham, mas não deve ficar só nisso. Depois de acertar a transferência do astro inglês, a diretoria do clube espanhol acena com a possibilidade de agitar a Europa com novos reforços de peso. A bola da vez, apesar dos desmentidos, seria o brasileiro Ronaldinho Gaúcho. O Paris Saint-Germain nega de pés juntos que pretenda se desfazer do campeão do mundo, mas sua situação financeira não permite recusar ofertas milionárias. O meia-atacante várias vezes manifestou desejo de trocar de ares, depois de uma temporada fraca e recheada de problemas com o técnico Luis Fernandez. Os dirigentes parisienses lhe garantiram que será diferente a partir de agora. A chance de Ronaldinho Gaúcho sair aumentará, se o português Figo for negociado. Milan, Inter e Juventus despontam como interessados no passe do jogador que, três anos atrás, quase provocou ruptura na precária relação entre Real e Barcelona. A cartolagem do Real nega qualquer contato para a compra do passe de Ronaldinho como para a cessão de Figo. Mas ninguém acredita, porque essa estratégia foi utilizada em diversas ocasiões semelhantes. O despiste é o recurso principal do Real para não ter frustrados seus objetivos. O clube deve investir ainda na defesa, ponto frágil do elenco. Mas, acima de tudo, espera obter lucro com o investimento em Beckham. Assim que o inglês definir qual o número que usará, serão confeccionadas milhares de camisas oficiais. A previsão é a de arrecadar milhões de dólares só em merchandising, que pagariam boa parte do que foi depositado na conta do Manchester.