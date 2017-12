Real vai construir parques temáticos De olho no apelo comercial que seu elenco galáctico desperta em praticamente todo o mundo, a direção do Real Madrid revelou nesta sexta-feira que planeja construir dois parques temáticos fora da Espanha. Como parte de estratégia de expansão da marca, o clube estuda instalar centros de diversão em Miami e Pequim. "Estamos negociando com os prefeitos de Miami e Pequim para criar parques temáticos nestas cidades. Queremos que esses parques se transformem em pontos de concentração para os fãs do Real Madrid nestes dois países poderosos e populosos como Estados Unidos e China", afirmou o presidente do clube, Florentino Pérez. O clube planeja construir um terceiro parque em Madri, em sua nova cidade esportiva, que está sendo instalada em Valdebebas, próximo ao aeroporto de Barajas. A previsão é que os três centros de entretenimento estejam em funcionamento a partir do início de 2008. O time do Real Madrid acaba de voltar de uma excursão de 18 dias pelos EUA e Ásia, na qual arrecadou nada menos que US$ 25 milhões. O presidente lembrou que aumentou em 250% o faturamento do clube, desde que chegou à presidência há cinco anos. Com isso, superou o Manchester United, então o clube de maior faturamento no mundo. A equipe do Real Madrid realiza um trabalho de pré-temporada na localidade de Irdning, na Áustria, a 200 quilômetros de Viena.