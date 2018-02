Real vai faturar US$ 18 mi no Japão O Real Madrid vai usar seu elenco de estrelas para faturar mais alguns milhões na pré-temporada. O destino será o Japão e o valor arrecadado girará em torno de US$ 18 milhões. O anúnico da excursão dos espanhóis ao país que organizou a Copa de 2002 ao lado da Coréia do Sul, foi feito, nesta segunda-feira, pela empresa Fuji, que patrocina o evento. O Real chegará ao Japão no dia 27 de julho e ficará até 2 de agosto. O primeiro amistoso em terras nipônicas será contra o JEF United e o segundo, diante do Tokyo Verdy ? curiosamente, no mesmo dia, o Barcelona enfrentará o Kashima Antlers e o Valencia pegará o Albirex. O Real Madrid, que não foi bem na última temporada, apesar de seus craques, fará treinos de portas abertas na Ásia. Os ingressos para os jogos custarão entre 54 e 72 euros. O jogador do clube espanhol que atrai mais interesse no público japonês é David Beckham, adorado pelos jovens e protagonista de diversos anúncios publicitários.