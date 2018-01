Real vai multar Ronaldo, diz jornal O atacante Ronaldo será multado pela diretoria do Real Madrid por ter chegado atrasado dois dias seguidos aos treinamentos, segundo informa o diário Marca na edição desta quinta-feira. Ronaldo se casou com a modelo Daniella Cicarelli, na segunda-feira em um castelo na França e chegou 45 minutos atrasado aos treinos no dia seguinte. Na quarta, um novo atraso, desta vez de 15 minutos. Segundo o Marca, a diretoria do Real Madrid reprovou o comportamento do atacante nos últimos dias e decidiu aplicar uma multa como forma de advertência. Além dos atrasos, o jogador reclamou de uma contusão no pé esquerdo e por conta disso, o técnico Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe se poderá contra com o atacante na partida de sábado contra o Athletic de Bilbao, pelo Campeonato Espanhol. Caso ele Ronaldo seja vetado, o inglês Michael Owen será escalado.