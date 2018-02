Real vê pouca chance de ter Beckham O diretor do Real Madrid, Jorge Valdano, tratou logo de frear a euforia que tomou conta da Espanha com a possível contratação de David Beckham pela equipe. Segundo ele, as chances do astro inglês do Manchester United jogar algum dia pelo clube espanhol ?são extremamente remotas?. Nos últimos dias, jornais espanhóis e ingleses noticiaram o suposto interesse do Real em contratar Beckham ao final desta temporada. Mais: disseram que o clube espanhol pensava em negociar o português Luis Figo para abrir espaço no time para o astro inglês. Talvez para desestabilizar seu próximo adversário na Liga dos Campeões, justamente o Manchester, Valdano não desmentiu o interesse em contratar Beckham. Só disse que seria um negócio muito difícil de acontecer. Mas o diretor do Real fez questão de negar a saída de Figo., ?As chances de Figo deixar o Real não são nem remotas: isso é impossível de acontecer. Quando um jogador com seu talento, que é extraordinário, se identifica tanto como clube, seria estúpido perdê-lo. Por isso, faremos tudo para mantê-lo o maior tempo possível?, afirmou Valdano.