Real vence 1º tempo com gols brasileiros Com gols de Ronaldo, aos 8 e Roberto Carlos aos 47 minutos o Real Madrid vai vencendo o Athletic Bilbao por 2 a 1 no primeiro tempo e está muito próximo de conquistar o título espanhol da temporada. Ronaldo - que surpreendeu a torcida ao reeditar o penteado da Copa do Mundo de 2002, quando deixou um topete no estilo ?Cascão - fez o primeiro ao receber um cruzamento de Roberto Carlos. Roberto fez o seu numa cobrança de falta cometida em Ronaldo. O capitão do Athletic de Bilbao, Bittor Alkiza, marcou para sua equipe. A partida está sendo realizada no Santiago Bernabeu, em Madri. Se o resultado persistir no segundo tempo, o Real Madrid garante o título espanhol 2002-2003.