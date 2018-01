Real vence a Juve e joga por empate Real Madrid, Bayern de Munique, Liverpool e PSV usaram bem o fato de atuarem em casa, nesta terça-feira, para vencer no jogo de ida das oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Na partida de volta, daqui duas semanas, estas equipes jogam com vantagem na casa do adversário para obter uma vaga nas quartas-de-final da principal competição européia. Com um gol do zagueiro Helguera, aos 30 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta do inglês David Beckham, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo derrotou a Juventus, da Itália, por 1 a 0, em uma partida bastante disputada no Estádio Santiago Bernabéu. O jogo foi marcado pela elegância e habilidade do francês Zidane, do Real, e pela violência e deslealdade do ítalo-argentino Camoranesi, da Juventus. O atacante Ronaldo, lento e visivelmente fora de forma, foi substituído aos 30 minutos do segundo tempo, pelo inglês Michael Owen, mas desta vez não reclamou de Luxemburgo. Em contrapartida, o volante Emerson mostrou a mesma eficiência na marcação e, ao contrário do que apresenta na seleção brasileira, ainda chegou com competência ao ataque e obrigou o goleiro Casillas a praticar duas boas defesas. O Real teve chances mais claras de gol e colocou duas bolas na trave de Buffon. Uma com Raúl, ainda no primeiro tempo, após ótima jogada de Roberto Carlos pela esquerda, e outra com o zagueiro argentino Samuel, que subiu mais alto que a defesa italiana. O juiz Lubos Michel, da Eslováquia, muito fraco na parte disciplinar, ainda deixou de marcar um pênalti sobre Raúl. Em Turim, daqui a duas semanas, o Real joga por um empate para eliminar os italianos. O Bayern de Munique conseguiu um bom resultado, ao vencer o Arsenal, da Inglaterra, por 3 a 1. O resultado só não foi melhor porque Toure conseguiu diminuir para os ingleses no fim da partida. O peruano Pizarro (2) e o bósnio Salihamidzic fizeram os gols da equipe alemã, que pode perder por até um gol de diferença em Londres. Gols brasileiros - No outro duelo entre times alemães e ingleses, o Liverpool, jogando em seu campo, derrotou o Bayer Leverkusen, também por 3 a 1. Garcia, Riise e Hamann marcaram para o Liverpool, enquanto o atacante brasileiro França descontou para o Leverkusen, que agora vai precisar de um placar de 2 a 0 para seguir na competição. Outro gol brasileiro na rodada desta terça-feira aconteceu em Eindhoven, onde o zagueiro Alex garantiu a vitória do holandês PSV sobre o Monaco, atual vice-campeão da liga, por 1 a 0. A equipe francesa vai precisar de um triunfo com dois gols de vantagem em casa para garantir a vaga nas quartas.