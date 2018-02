Real vence com gols de Robinho e Júlio Baptista e se classifica

Com gols dos brasileiros Robinho e Júlio Baptista, o Real Madrid goleou a Lazio no estádio Santiago Bernabéu por 3 a 1 e se classificou para as oitavas-de-final da Liga dos Campeões pelo grupo C da competição. Além do clube merengue, o Olympiacos, que bateu o Werder Bremen por 3 a 0, também conseguiu uma vaga. Pelo Grupo B, O Shalke conseguiu uma importante vitória em casa por 3 a 1 sobre o Rosenborg e se classificou em segundo, atrás do inglês Chelsea, que não passou de um empate sem gols contra o Valencia, também nesta terça. Outro inglês que se deu bem foi o Liverpool, que goleou o Olympique por 4 a 0, protagonizando a maior recuperação da fase de grupos da atual edição da competição. Mesmo jogando em Marselha, os 'Reds' massacraram os franceses e avançam às oitavas junto com o Porto, que venceu o Besiktas na outra partida da chave por 2 a 0, ficou na primeira posição do grupo com 11 pontos, o Liverpool acabou em segundo com 10. Em Madri, o Real abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo, com um belo gol do meia brasileiro Júlio Baptista após passe de Robinho. Dois minutos depois foi o espanhol Raúl que aproveitou um passe de Robinho para vencer o goleiro adversário, o veterano Ballotta. Após dar duas assistências, Robinho conseguiu deixar a sua marca. Aos 36 da etapa inicial ele dominou a bola após jogada do holandês Nistelrooy para marcar. Aos 40 do segundo tempo Pandev ainda conseguiu descontar para a equipe italiana, mas era tarde demais. Todos os resultados da rodada desta terça da Liga dos Campeões: Grupo A Porto 2 x 0 Besiktas Olympique de Marselha 0 x 4 Liverpool Grupo B Chelsea 0 x 0 Valencia Schalke 3 x 1 Rosenborg Grupo C Olympiakos 3 x 0 Werder Bremen Real Madrid 3 x 1 Lazio