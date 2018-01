Real vence com gols de Ronaldo e Roberto Com gols de Ronaldo e Roberto Carlos, o Real Madrid derrotou, por 2 a 0, o Celta, em Vigo, neste sábado, na abertura da sétima rodada do Campeonato Espanhol.Mais dois jogos estão previstos para este sábado: Barcelona x La Coruña e Albacete x Real Sociedad.