Real vence e aumenta a vantagem O Real Madrid se consolida como maior candidato ao título espanhol da temporada de 2002-03. O líder da competição derrotou o Deportivo La Coruña por 2 a 0, neste domingo, e abriu seis pontos de vantagem sobre concorrente direto: agora são 57 contra 51. Além disso, a vice-líder Real Sociedad (54 pontos) também contribuiu para o sucesso do rival, ao empatar com o Villarreal por 2 a 2, em casa, depois de estar em vantagem de 2 a 0. A vitória do Real, no estádio Santiago Bernabéu, se consolidou com um gol no fim do primeiro tempo (Zidane, aos 44 minutos) e outro no início do segundo (Ronaldo, aos 4). A equipe de Madri criou outras oportunidades para aumentar a diferença e quase não foi ameaçada pelo rival de La Coruña. Mas a grande bobeada do domingo ficou por conta da Real Sociedad. O time basco abriu o placar contra o Villareal aos 25 minutos do primeiro tempo, com Kovacevic, que ampliou aos 29 da fase final, em cobrança de pênalti. Quando tudo parecia defindo, a surpresa veio nos acréscimos, com os gols de Victor aos 47 e de Jorge Lopez aos 49.