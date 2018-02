Real vence e diminui vantagem do Barça Sem Zidane e Raúl, o Real Madrid diminuiu a diferença para o líder Barcelona para seis pontos, após a vitória desta quarta-feira , no Santiago Bernabeu, por 3 a 1, sobre o Betis, em jogo da 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça, que empatou na terça-feira com o Espanyol, por 0 a 0, soma 59 pontos, contra 53 do time de Madri. Os dois times voltam a campo, fora de casa, sábado. O Barcelona visita o Osasuna, enquanto o Real vai encarar o Valencia e possivelmente não deverá ter o goleiro Casillas, que foi substituído nesta quarta-feira com um problema muscular na perna direita no segundo tempo. O primeiro gol do Real veio com Michael Owen, aos nove minutos de jogo. A bola cruzada por Solari pelo lado esquerdo passou por entre as pernas de dois zagueiros, antes de chegar no atacante inglês, que finalizou também por entre as pernas do goleiro. Em desvantagem no placar, o Betis pressionou e teve duas grandes chances, que pararam nas mãos do goleiro Casilas. O Real só conseguiu se tranqüilizar aos 40 minutos, quando Roberto Carlos fez ótimo lançamento para Ronaldo. O atacante perdeu o domínio da bola, que acabou recuado pelo zagueiro para o goleiro. O juiz marcou recuo de bola. Roberto Carlos cobrou forte e fez o segundo gol do Real na sua 300ª partida com a camisa merengue. No segundo tempo, Casillas machucado deixou o gramado para a entrada de César. O Betis se animou e diminui com um bonito gol do ex-são-paulino Edu, aos 15 minutos. Mas não deu tempo nem de comemorar. Dois minutos depois, o zagueiro Helguera, de cabeça, fez o terceiro do Real. Apesar do domínio de bola do Betis, as melhores chances foram do Real. Ronaldo perdeu várias delas, irritou parte da torcida e chegou a ser vaiado até quando se colocava em impedimento. O jogo seguiu com o Betis no ataque, mas sem força para buscar o empate. Na melhor chance da equipe de Sevilla, Ricardo Oliveira, ex-Santos, aplicou um lindo drible em Helguera, mas chutou em cima do goleiro Cesar. No outro jogo de destaque da rodada, Sevilla e Valencia empataram por 2 a 2. Julio Baptista fez o segundo gol do Sevilla, que garantiu a quarta colocação no campeonato para seu time. O Villarreal, com a vitória por 2 a 1 sobre o Mallorca, pulou para a 3ª colocação, empurrando o Valencia para o quinto posto. Outros resultados: Albacete 1 x 1 Osasuna, Getafe 1 x 1 Deportivo La Coruña, Levante 1 x 1 Numancia, Malaga 1 x 0 Athletic Bilbao e Racing Santander 2 x 1 Zaragoza.