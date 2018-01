Real vence e fica perto da vaga O Real Madrid continua impossível na Liga dos Campeões da Europa. Nesta terça-feira, a equipe espanhola venceu o Porto por 1 a 0, em Madri, disparou na liderança do Grupo C, com nove pontos, e pode garantir a classificação para as quartas-de-final na próxima semana, com duas rodadas de antecipação, se vencer novamente o time português, fora de casa. Na temporada que marca o centenário de fundação do clube, o Real Madrid está dando um show de eficiência na principal competição européia. Na primeira fase, venceu seus quatro primeiros jogos e garantiu a classificação por antecipação. Agora, é o único dos clubes com 100% de aproveitamento. A vitória desta terça-feira só saiu no segundo tempo, com gol de Solari, aos 38 minutos. O português Figo saiu contundido no primeiro tempo e não vai jogar contra o Alavés, sábado, pelo Campeonato Espanhol. O Real lidera o grupo com nove pontos, seguido pelo Panathinaikos, que venceu o Sparta Praga por 2 a 0 também nesta terça-feira. Foi a estréia do técnico uruguaio Sergio Markarian, que classificou o Paraguai para a Copa do Mundo. No grupo D, o equilíbrio continua, após os dois empates nos jogos desta terça-feira. A Juventus teve a chance de vencer o La Coruña em Turim, mas Del Piero perdeu um pênalti e o jogo ficou no 0 a 0. Em Leverkusen, o Bayer local se livrou de uma derrota no último minuto para o Arsenal. Pires fez o gol dos ingleses aos 11 minutos do segundo tempo e Kirsten deixou tudo igual. Os quatro clubes estão empatados com quatro pontos. A terceira rodada da segunda fase da Liga dos Campeões termina nesta quarta-feira, com mais quatro jogos. O mais esperado deles será o confronto do Barcelona contra a Roma, na Espanha. O time espanhol venceu o La Coruña no último fim de semana pelo campeonato nacional e está em alta. Deixou o bloco intermediário na classificação e voltou a brigar pelo título. A Roma está patinando nas últimas partidas. Empatou com o Brescia na última rodada e perdeu a liderança na Itália. Também jogam: Boavista x Bayern Munique, Liverpool x Galatasaray e Nantes x Manchester United.