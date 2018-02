Real vence e lidera Espanhol ao lado de Barcelona e Sevilla O Real Madrid venceu o Mallorca por 1 a 0, neste domingo, fora de casa, e se tornou um dos líderes do Campeonato Espanhol, ao lado de Barcelona e Sevilla. O único gol da partida foi marcado por Reyes em ótima cobrança de falta. O resultado, além de deixar o time na ponta da tabela, ameniza a crise da equipe por causa dos atritos entre os jogadores e o técnico Fábio Capello. Sem Ronaldo, afastado pelo técnico Capello, o Real Madrid entrou em campo com Robinho e Nistelrooy no ataque. O ex-jogador do Santos teve uma atuação apática e praticamente não tocou na bola, assim como o resto do time. O gol salvador do Real saiu aos 33 minutos do segundo tempo, com uma bela cobrança de falta de Reyes. Após o gol, o Real Madrid passou a tocar a bola para segurar o resultado, enquanto o Mallorca não conseguia fazer nada em campo, mesmo jogando dentro de casa. Na próxima rodada, o Real Madrid jogará contra o Villarreal, novamente fora de casa, e o Mallorca enfrentará o Recreativo Huelva, em casa.