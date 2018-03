Real vence e mantém liderança na Espanha O Real Madrid manteve a liderança do Campeonato Espanhol, neste sábado, ao derrotar o Albacete, fora de casa, por 2 a 1. Os gols do Real saíram em finalizações de Roberto Carlos, que desviaram e enganaram o goleiro adversário. Com este resultado, o Real soma 67 pontos e não poderá ser alcançado pelo Valencia, que acumula 63. O vice-líder joga neste domingo. Em outro jogo deste sábado o Sevilla derrotou o Espanyol por 1 a 0.