Real vence e mantém primeiro lugar O Real Madrid manteve a liderança do Campeonato Espanhol, ao vencer, neste domingo, o Sevilla, fora de casa, por 3 a 1, em jogo válido pela 31ª rodada. Restam cinco para o fim da temporada. O time de Ronaldo soma 64 pontos, quatro a mais que o La Coruña, que foi derrotado, por 3 a 0, pelo Mallorca. O Real Sociedad, que também sonha 60 pontos, completa a rodada deste domingo diante do Barcelona. Helguera, Zidane e Morientes, que entrou no lugar de Ronaldo, fizeram os gols do Real em Sevilha. Gallardo marcou para a equipe da casa. Outros jogos deste domingo: Valencia 3 x 0 Alaves, Celta 0 x 0 Valladolid, Malaga 2 x 2 Racing Santander, Rayo Vallecano 0 x 3 Espanyol e Recreativo Huelva 5 x 0 Villarreal.