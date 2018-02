Real vence e mantém vantagem sobre o Barcelona no Espanhol

Os holandeses do Real Madrid brilharam e o líder do Campeonato Espanhol cumpriu a obrigação: derrotou o Osasuna por 2 a 0, na noite deste domingo, no Santiago Bernabéu, e manteve a vantagem de quatro pontos que o separa do Barcelona. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos O Real tem agora 38 pontos, contra 34 do time de Ronaldinho Gaúcho, que no sábado venceu o Valencia por 3 a 0. Barcelona e Real disputam o jogo mais importante do campeonato no próximo final de semana. Mais distante, com 31, está o Atlético de Madrid, que neste domingo ficou no 0 a 0 com o Recreativo Huelva. O primeiro gol do Real Madrid, marcado por Van Nistelrooy, de cabeça, saiu no momento em que o Osasuna estava melhor na partida. Já o segundo gol holandês, marcado por Sneijder na etapa final, foi obra de uma jogada coletiva da qual teve boa participação do atacante brasileiro Robinho. Outro brasileiro que se destacou na 16.ª rodada foi o atacante Fernando Baiano, autor do gol da vitória do Múrcia sobre o Racing Santander, por 2 a 1. O gol foi em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Múrcia foi a 18 pontos, na 15.ª posição. Já o Racing é 6.º colocado, com 26 pontos. Outro brasileiro, Edu, e também de pênalti, fez um dos gols da vitória do Betis sobre o Almería por 3 a 1. O Betis, com 17 pontos, é apenas o 18.º. O Almería tem 19, na 11.ª posição. Já o ataque do Sevilla não brilhou e o time ficou no 0 a 0 com o Valladolid. Com 20 pontos, a equipe de Luís Fabiano está ocupando uma discreta 9.ª colocação, enquanto o Valladolid é 17 º, com 17 pontos.