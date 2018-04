Real vence e sai na frente nas oitavas da Copa do Rei

MADRI - O Real Madrid esteve longe de ser brilhante, mas largou na frente nas oitavas de final da Copa do Rei nesta quinta-feira. Atuando diante de sua torcida, no Santiago Bernabéu, e com o time completo, os madrilenhos viram Cristiano Ronaldo em dia irreconhecível, perdendo muitos gols, mas ainda assim venceram por 2 a 0. Os gols foram marcados por Benzema e Jesé.

Com o resultado, o Real pode até perder por dois gols de diferença na volta, desde que marque ao menos um, para garantir vaga nas quartas de final. Se passar, o time de Carlo Ancelotti terá pela frente o vencedor do duelo entre Alcorcón e Espanyol. No primeiro duelo, o Alcorcón levou a melhor por 1 a 0, em casa.

O JOGO

Nesta quinta, o primeiro lance de destaque da partida foi uma polêmica envolvendo o árbitro, aos 15 minutos. Ele deu pênalti inexistente de Riesgo em Jesé, mas, avisado pelos auxiliares, voltou atrás. Não satisfeito, aplicou cartão amarelo por simulação para o jogador do Real, também erradamente.

Três minutos depois, no entanto, o Real chegaria ao primeiro gol. Modric bateu falta pela esquerda e Benzema subiu mais que a zaga para desviar para a rede. Ao contrário do que era esperado, o time da casa não deslanchou com o gol, pelo contrário, o Osasuna passou a ameaçar, mas não conseguiu mudar o placar antes do intervalo.

Na volta para o segundo tempo, o time da casa passou a ameaçar mais e Cristiano Ronaldo perdeu diversas chances antes que Jesé marcasse o segundo. Ele recebeu do atacante português dentro da área e tocou na saída do goleiro para ampliar a vantagem madrilenha, aos 14 minutos.

O segundo gol não mudou o panorama do jogo. O Real seguia pressionando e criando oportunidades, que eram desperdiçadas por Cristiano Ronaldo. Com o passar do tempo, o time madrilenho foi diminuindo o ritmo, satisfeito com o resultado, que se manteve até o final.

OUTROS RESULTADOS

Nos outros jogos do dia pelas oitavas de final do torneio, a Real Sociedad recebeu o Villarreal e não passou de um empate por 0 a 0. O resultado dá aos visitantes a possibilidade de se classificarem com uma vitória simples no jogo da volta, quando serão mandantes. Quem avançar, pega o vencedor do duelo entre Racing Santander e Almería.

Também em 0 a 0 terminou o confronto entre Rayo Vallecano e Levante, em Madri. Este duelo definirá aquele que deverá ser o adversário do Barcelona nas quartas de final, já que o time catalão goleou o Getafe por 4 a 0, na quarta-feira, em casa, e precisa perder por cinco gols de diferença para ficar de fora.