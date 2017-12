Real vence fácil na Liga dos Campeões O Real Madrid manteve a boa fase e não teve dificuldades para bater o Panathinaikos, em Madri, por 3 a 0, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Helguera e Raúl (duas vezes) fizeram os gols. O time espanhol chegou aos seis pontos em duas rodadas e lidera com folga o Grupo C. Mais uma vez o La Coruña provou que não consegue mostrar fora de casa o mesmo futebol exibido em seu estádio. Jogando em Leverkusen, o time galego foi goleado por 3 a 0 pelo Bayer pelo Grupo D. Os gols do time alemão foram marcados pelo brasileiro Zé Roberto, por Oliver Neuville e por Michael Ballack. Em Londres, o Arsenal bateu a Juventus por 3 a 1, com gols do sueco Ljungberg (dois) e do francês Thierry Henry. Trezeguet marcou para os italianos. As quatro equipes da chave têm três pontos. Se no Campeonato Espanhol o Barcelona não faz uma campanha das melhores - ocupa a oitava posição (23 pontos) e vem de duas derrotas seguidas -, na Copa dos Campeões a situação é diferente. Na estréia na segunda fase, a equipe catalã bateu o Liverpool fora de casa por 3 a 1. Nesta quarta-feira, contra o Galatasaray, em casa, o time de Rivaldo tentará a segunda vitória. E o brasileiro, mesmo com dores na coxa, garantiu presença. "Ainda sinto, mas estou pronto para ajudar o time a ganhar." O técnico Carles Rexach escalará Saviola e Kluivert ao lado do brasileiro no ataque. No Galatasaray, que tem cinco jogadores que fazem parte da seleção turca que enfrentará o Brasil na Copa do Mundo, o maior destaque é o meia Hassan.