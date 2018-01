Real vence mais um amistoso nos EUA O Real Madrid venceu mais um amistoso em seu giro pelo mundo, que serve de preparação para a próxima temporada. Nesta segunda-feira, a equipe espanhola derrotou o Los Angeles Galaxy, time da MLS (Liga Profissional de Futebol dos EUA), por 2 a 0, no estádio Home Depot Center, em Los Angeles. Os gols foram marcados por Michael Owen e Roberto Soldado. Durante a partida, o treinador Vanderlei Luxemburgo fez várias substituições e preferiu poupar o atacante Ronaldo, que nem entrou em campo. A nota triste foi a contusão do meia inglês David Beckham, que sentiu dores na coxa e pode ficar de fora dos próximos jogos. Depois das duas vitórias nos Estados Unidos (havia vencido o Chivas Guadalajara, por 3 a 1, no último sábado, em Chicago), a delegação do Real Madrid embarcou para a Ásia, onde jogará mais quatro partidas - duas no Japão, uma na China e outra na Tailândia.