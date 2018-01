Real vence mais uma; Ronaldo se irrita O jogo deste domingo contra o Mallorca era especial para Ronaldo. Afinal, se tratava do reencontro do astro com o técnico argentino Héctor Cúper, a quem considera o maior responsável por ter trocado a Internazionale, após o Mundial de 2002, pelo Real Madrid. Mas o craque brasileiro não ficou até o fim da partida em que sua equipe venceu por 3 a 1, no Santiago Bernabéu. Ele saiu dez minutos antes, substituído por Solari, irritou-se e atirou o agasalho no corredor que levava ao vestiário. O descontentamento de Ronaldo não foi visto pelo público e, aparentemente, nem pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Apenas as câmeras da televisão espanhola flagraram o gesto de decepção, porque o seguiram assim que deixou o gramado, depois de apresentação apenas regular. O campeão do mundo não quis nem ficar no banco, até o fim do jogo, ao contrário do dinamarquês Gravensen, que havia cedido lugar para o meia Guti. Quando Ronaldo saiu, a partida ainda estava empatada por 1 a 1 e o Real tinha certa dificuldade para superar a marcação do Mallorca, um dos piores times da Série A da Espanha. Por isso, não viu o gol de Solari, aos 46, que consolidou a quarta vitória seguida da equipe na competição sob o comando de Luxemburgo. No primeiro tempo, o Real havia marcado com Figo, em cobrança de pênalti aos 36 minutos, mas cedeu a igualdade aos 40, em cobrança de falta de Campano que pegou o goleiro Casillas desatento. A 13ª vitória em 20 rodadas na temporada de 2004-05 consolidou o Real como maior perseguido do líder Barcelona. A diferença entre os dois rivais, porém, ainda é razoável. A equipe de Madri tem 41 pontos - sete a menos do que o Barça, que no sábado derrotou o Racing Santander por 3 a 0, gols de Eto?o (artilheiro da competição com 15), Ronaldinho Gaúcho e Deco. O campeão Valencia continua a perder fôlego e praticamente se despediu da luta pelo título, ao perder neste domingo por 3 a 1 na visita que fez ao Villarreal. Com 36 pontos, está em terceiro lugar. O argentino Riquelme foi o destaque da partida, ao fazer os três gols de seu time - dois deles de pênalti. Aimar, também argentino, descontou para o Valencia, igualmente em cobrança de pênalti aos 47 da etapa final. Outra decepção do dia ficou por conta do Espanyol, que iniciou o returno como terceiro colocado, mas caiu uma posição, ao ser goleado pelo Deportivo por 4 a 1, em La Coruña. Andrade, Tristán (2) e Valerón garantiram a festa para o clube galego (27 pontos), enquanto o brasileiro Fredson descontou para os catalães, agora em 5º lugar, com 34. Quem se deu bem foi o Sevilla, ao passar pelo Albacete, fora de casa, por 2 a 0, gols de Renato (ex-Santos) e Antonito. O Sevilla saltou para o 4º lugar, com 35 pontos, enquanto o Albacete foi para a 17ª colocação, com 20 pontos, e entrou na zona de rebaixamento. O mais recente vexame do Numancia - divida e lanterna com o Mallorca, com 14 pontos - foi a goleada de 4 a 0 para o Sevilla (Juanito, Assunção e Ricardo Oliveira 2). O Atlético de Madrid pisou na bola, ao perder por 1 a 0 para o Málaga, gol de Rodriguez.