Real vence Manchester por 3 a 1 O Real Madrid mantém o sonho de chegar ao 10.º título da Copa dos Campeões. O time espanhol recebeu o Manchester United hoje à noite, no Santiago Bernabéu, e ganhou por 3 a 1, no confronto de ida das quartas-de-final da principal competição européia de clubes. Agora, pode perder até por um gol de diferença no clássico de volta, dia 23, na Inglaterra, que ainda assim se classifica. No Arena, em Amsterdã, Ajax e Milan ficaram no 0 a 0 e decidem a vaga em Milão, também dia 23. O Real contou com o talento de seus astros para empolgar os 75 mil torcedores que lotaram o estádio e proporcionaram arrecadação de mais de R$ 5 milhões. Com uma etapa inicial muito boa, abriu vantagem de 2 a 0. Embora os ingleses tenham começado com velocidade e levaram perigo em chutes de Scholes e Giggs, os espanhóis abriram o marcador aos 13 minutos. Zidane ajeitou para Figo, que no lado esquerdo do ataque, quase na lateral, cruzou com efeito. A curva enganou o goleiro francês Barthez. O Real poderia ter feito o segundo aos 19 minutos, se o árbitro sueco Anders Fisk tivesse marcado pênalti de Silvestre sobre Ronaldo. A diferença aumentou aos 28, em chute de Raúl, em jogada que começou com Roberto Carlos e Zidane na intermediária. O terceiro gol, também de Raúl, veio aos 3 da fase final, depois de arrancada de Figo e da conclusão forte, de esquerda, na entrada da área. O gol que deu esperança ao Manchester foi de Nistelrooy, aos 6, que aproveitou rebatida do goleiro Casillas.