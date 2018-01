Real vence na Copa dos Campeões O Real Madrid praticamente acabou com as pretensões de grandeza da Lazio. O atual campeão europeu derrotou o time italiano por 3 a 2, na noite desta terça-feira, no Estádio Santiago Bernabeu, disparou na liderança do Grupo D da Copa dos Campeões da Europa com 9 pontos em três apresentações e está a um passo da classificação para as quartas-de-final. A equipe romana não tem ponto e só se classifica se vencer os próximos três jogos e ainda vai depender do que fizerem Anderlecht e Leeds, os outros integrantes da chave. A Lazio precisava vencer, foi ao ataque e saiu na frente aos 4 minutos, com gol do argentino Crespo. O Real empatou aos 32, com Morientes. Mas os maiores momentos de emoção surgiram no final da partida. Os espanhóis viraram aos 37 minutos, com Helguera, mas a Lazio igualou aos 39, com Gottardi. Quatro minutos mais tarde, o português Figo confirmou a vitória espanhol, em cobrança de pênalti e empolgou o público de 75 mil pagantes. O Leeds entrou de vez na briga por vaga, ao ganhar do Anderlecht por 2 a 1, também de virada. O time belga ficou em vantagem aos 20 minutos do segundo tempo, com Stoica. O empate veio com Harte aos 29 e Bowyer marcou o segundo para os ingleses aos 42. O Leeds está em segundo lugar, com 6 pontos, seguido do Anderlecht, com 3. Essas quatro equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta, com inversão de mando de jogo. No Grupo C, o Bayern teve dificuldade, mas derrotou o Spartak Moscou por 1 a 0, no Estádio Olímpico, em Munique. A vitória veio com o gol do brasileiro Élber aos 34 minutos do segundo tempo. A decepção ficou por conta do público - 31 mil pagantes, pouco menos da metade da capacidade total. O Arsenal conseguiu resultado importante, com o 1 a 0 sobre o Lyon, na França. O gol da vitória foi marcado pelo francês Thierry Henry, aos 14 minutos da fase final. O Bayern lidera com 7 pontos, três a mais do que o Arsenal. Lyon e Spartak Moscou dividem o terceiro lugar, com 3 pontos. A próxima rodada, dia 21, terá os mesmos confrontos, mas com mando de campo invertido.