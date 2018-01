Real vence Olimpia e é campeão O favoritismo do Real Madrid saiu do papel e lhe rendeu a primeira taça da temporada de 2002-03. O milionário time espanhol conquistou nesta terça-feira o título mundial interclubes ao bater o Olimpia por 2 a 0, em Yokohama, Japão. Ronaldo e Guti, em dois belos gols - um em cada tempo -, definiram o 41º confronto entre os campeões da América do Sul e da Europa. A vantagem, no entanto, ainda é sul-americana, com 21 vitórias a 20. Os 72 mil torcedores que lotaram o estádio da final da Copa de 2002 não ficaram frustrados. Real e Olimpia fizeram uma partida agradável, em que não faltaram oportunidades de gol para os dois lados. De quebra ainda assistiram a uma exibição acima da média de Figo e Ronaldo. O português barbarizou, principalmente pelo lado direito do ataque espanhol, enquanto o brasileiro pôde comprovar outra vez que os ares asiáticos lhe fazem bem demais. O equilíbrio durou 14 minutos, tempo suficiente para o Real mostrar que não estava para excesso de brincadeiras. A vantagem surgiu em jogada de Roberto Carlos, que desceu pela esquerda e cruzou. No meio do caminho, Raúl enganou a defesa paraguaia ao deixar a bola passar. Ronaldo, livre, entortou um zagueiro, ajeitou e marcou. O Olimpia não se abalou e na seqüência teve chance de empatar, em chute do argentino Hernan Lopez que bateu na trave. Além disso, o goleiro Casillas fez pelo menos duas defesas difíceis, ao salvar gols certos dos vencedores da Copa Libertadores da América de 2002. A insistência, que deu certo na final continental contra o São Caetano, em julho, não funcionou contra as estrelas do centenário time espanhol. O Real Madrid soube controlar a pressão, não perdeu o ritmo e consolidou a festa a seis minutos do fim. Figo cruzou na medida para Guti, que havia acabado de entrar no lugar de Ronaldo, desviar de cabeça, para desespero do goleiro Tavarelli. Não adiantou nada o esforço do Olimpia, que em cima da hora ainda sonhou com o gol de honra, mas o capitão Hierro salvou na risca. Só restou aguardar o apito final do árbitro brasileiro Carlos Eugenio Simon, que teve atuação discreta. "Não vamos nos cansar de conquistar títulos", afirmou Raúl, todo prosa, depois da partida. "Este jogo foi mais difícil do que a final com a Alemanha", emendou Roberto Carlos, ao comparar o duelo contra o Olimpia e a decisão do Mundial, seis meses atrás. A euforia da dupla contou com a aprovação de Vicente del Bosque. O treinador reconheceu que o Real decepcionou, ultimamente, mas compensou tudo com esse título. "Os jogadores se reabilitaram e passam a ter mais confiança", disse. O Real chegou a seu terceiro título intercontinental, já que havia conquistado o troféu em 1960 e em 1998. Dessa forma, igualou Milan (69, 89 e 90), Peñarol (61, 66, 82) e Nacional (71, 80, 88).