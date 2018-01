Real vence Olimpia no 1º tempo Com um gol de Ronaldo aos 14 minutos, a equipe do Real Madrid vai vencendo o Olimpia, do Paraguai, por 1 a 0, no primeiro tempo da final da Copa Intercontinental, que está sendo realizada em Yokohama, no Japão. O time espanhol teve o domínio da partida na primeira etapa. Com jogadores de melhor qualidade técnica, o Real manteve a posse de bola e foi o responsável por alguns lances bonitos no jogo. Apesar disso, joga com pouca objetividade. O gol surgiu após uma jogada de Roberto Carlos pela esquerda. Ele desceu até perto da intermediária e cruzou em diagonal para a entrada da área. Raul fez o corta-luz e a bola sobrou para Ronaldo. Com um jogo de corpo, o atacante se livrou de um zagueiro e chutou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Tavarelli. O Olimpia, por sua vez, usou muito os contra-ataques e chegou com perigo pelo menos três vezes neste primeiro tempo. Em todas elas, o goleiro Casillas fez ótimas defesas. O Real Madrid busca seu terceiro título da Copa Intercontinental. O Olimpia conquistou este título em 79.