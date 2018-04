Real vence outra e abre vantagem O Real Madrid continua firme no caminho do título espanhol, no ano em que comemora seu centenário de fundação. A equipe do brasileiro Roberto Carlos e do português Figo suou para ganhar do Valencia por 1 a 0, no estádio Santiago Bernabeu, com um gol do atacante Morientes. Com isso, subiu para 38 pontos em 20 rodadas, abrindo quatro de vantagem sobre o vice-líder Athletic Bilbao.