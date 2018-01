Real vence Porto fora de casa: 2 a 1 Mesmo sem Zidane, Roberto Carlos, Raul e Luis Figo, o Real Madrid não tomou conhecimento do Porto e superou a equipe portuguesa por 2 a 1. Solari e Iván Helguera marcaram para os espanhóis e Capucho descontou para o Porto, todos os gols no primeiro tempo. Com a vitória, na casa do adversário, o Estádio das Antas, o time madrilenho - que não vencia há três meses fora de seu estádio - está classificado para as quartas-de-final da Copa dos Campeões e luta agora pela primeira posição do grupo. O técnico Vicente del Bosque decidiu poupar os titulares Zidane, Roberto Carlos e Raul, que sequer viajaram para Portugal, por causa do apertado calendário europeu. Os atletas ficaram em Madri treinando ao lado do atacante Luis Figo, que está contundido. Também hoje, ainda pelo Grupo C, o Panathinaikos, da Grécia, venceu o Sparta de Praga, por 2 a 1, e chegou a 7 pontos na tabela, cinco atrás do líder Real Madri. Duas equipes se classificam para a próxima fase. O Sparta, na terceira posição, tem 4 pontos. O lanterna Porto continua com apenas um. Em jogos válidos pelo Grupo D, o Arsenal goleou o Bayer Leverkusen por 4 a 1 e o Deportivo La Coruña superou a italiana Juventus por 2 a 0, com direito a gol do brasileiro Djalminha. Após a rodada de hoje, Arsenal e La Coruña lideram com 7 pontos. Bayer e Juventus têm 4. A quinta rodada da segunda fase será dia 12. Pelo Grupo C, o Porto enfrenta o Panathinaikos e o Real recebe o Sparta. No D, o Arsenal pega o Deportivo e o Bayer recebe a Juventus. As partidas do Grupos A e B serão no dia 13.