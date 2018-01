Real vence Racing Santander por 3 a 1 O Real Madrid derrotou o Racing Santander, por 3 a 1, de virada, neste sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol. Benayoun abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, aos 27 minutos, Zidane empatou. Raul, aos 34 e 45 minutos do segundo tempo, registrou a virada do Real. La Coruña e Valencia ainda se enfrentam neste sábado.