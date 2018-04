Real vence Valencia no sufoco e mantém folga na ponta

Na classificação do Espanhol, porém, é o português que está na frente com o Real Madrid. O time madrilenho tem 31 pontos, contra 28 do Barcelona e 24 do Valencia, que pode perder a terceira posição para o seu rival caseiro Levante, que joga no domingo contra o Atlético de Madrid.

O placar foi aberto no Mestalla aos 19 minutos. Xabi Alonso bateu falta rápida para Benzema, que recebeu no meio da defesa, aproveitou a falha de marcação e fez o primeiro do Real. Só aos 26 é que os visitantes fizeram o segundo, com Sergio Ramos, de cabeça, completando cruzamento de Özil.

E aí o jogo começou a ganhar em emoção. Aos 30, Soldado pegou rebote de chute de Pablo Hernández e descontou. Quase sem ângulo, aos 34, Cristiano Ronaldo fez o terceiro do Real e deu aparente tranquilidade à equipe.

Mas o Valencia estava vivo e fez o segundo, novamente com Soldado, aproveitando falha da zaga do Real. O atacante também marcou o que seria o terceiro gol, mas o lance foi anulado por impedimento.