Real volta a campo contra o Villarreal Após a vitória por 3 a 0 sobre o Valencia na quarta-feira, pelas quartas-de-final da Copa do Rei, o Real Madrid volta a campo neste sábado disposto a reassumir a liderança provisória do Campeonato Espanhol contra o Villarreal, às 16h30 (com transmissão da ESPN Internacional), no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri, já que o líder Valencia joga domingo. O clube madrileno está apenas um ponto atrás do Valencia - 44 contra 43 - e na rodada anterior perdeu a oportunidade de voltar a se isolar na liderança com o empate por 1 a 1 contra o Betis, em Sevilha. Pontos que podem fazer falta frente a adversários mais competitivos como o Villarreal, quinto colocado na classificação (33 pontos). A equipe do técnico Benito Floro vem de duas vitórias consecutivas, e deu bastante trabalho ao Valencia, apesar da derrota por 4 a 2. O meia argentino Riquelme, que não teve sucesso no Barcelona, é a sensação do time que, jogando fora de casa, irá se precaver de todas as formas para conseguir um bom resultado. Apesar da vitória no meio de semana, o Real Madrid atravessa fase de turbulência. Os resultados custam a aparecer e a qualidade do "Dream Team" começa a ser questionada, talvez pelo assédio de outros clubes sobre alguns craques do elenco. O time, porém, continua vivo nas três competições que disputa - Copa do Rei, Campeonato Espanhol e Copa dos Campeões. Para complicar, o técnico Carlos Queiroz tem problemas para armar a equipe. Zidane, Helguera e Pavón estão fora. Ronaldo foi confirmado ao lado de Raúl. Ele não treinou na véspera do jogo e ainda sente dores musculares. "A vida é um risco. Cada manhã, quando você levanta, já corre risco", disse Carlos Queiroz, confirmando o brasileiro na equipe. Com essas baixas, o meio-de-campo da equipe será formado por Guti, Beckham, Solari e Figo. Na defesa, Raúl Bravo terá a companhia de Alvaro Mejía ou Borja Fernández. No outro jogo, o Albacete (16º, 21 pontos) recebe o Atlético de Madrid (quarto, 34 pontos), que durante a semana foi goleado pelo Sevilla (4 a 0), na Copa do Rei.