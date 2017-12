Real x Barça opõe Zidane e Rivaldo O estádio Santiago Bernabeu, em Madri, recebe hoje o destaque do fim de semana do Campeonato Espanhol: Real Madrid e Barcelona, às 17 horas (horário de Brasília), com transmissão da ESPN Internacional. A partida reúne os dois principais clubes da Espanha, que movimentaram o país nos últimos dias. A euforia se explica. Além da tradicional rivalidade, estarão em campo estrelas mundiais como o brasileiro Rivaldo e o francês Zinedine Zidane. Os dois não se enfrentam desde a final da Copa da França, em 1998, quando o Brasil perdeu o título ao ser derrotado por 3 a 0 - dois gols de Zidane. A presença de Rivaldo apimentou a disputa. E o português Luis Figo - ex-jogador do Barcelona e agora destaque do Real Madrid -, resumiu a posição de seu time sobre o caso. "Rivaldo é um jogador que eu admiro muito. Porém, seria melhor se ele não jogasse. Nossa filosofia não muda, mas a do Barcelona, sim", admitiu. O meia da equipe madrilenha lembrou os três gols que Rivaldo marcou no confronto entre os dois clubes, no ano passado. "É um outro momento. Só que sabemos que ele é capaz de fazer as coisas acontecerem." E completou: "São duas das melhores equipes do mundo e isso deixa o resultado aberto. Mas temos a vantagem de estarmos jogando em casa." A vitória, para Figo, será um motivo a mais de comemoração. É que, hoje, o jogador completa 29 anos. "Coincidiu com o meu aniversário. Mas minha preocupação é com o jogo. Considero esse detalhe apenas uma curiosidade", esclarece Figo, ex-jogador do Barcelona. Do lado do Barcelona, o zagueiro holandês Frank de Boer preferiu jogar a pressão para o adversário. "A presença do Rivaldo não nos obriga a vencer. O favorito é o Real, que vai estar em sua casa. Além disso, possui um forte time", argumentou. Mas a equipe de Madri estará desfalcada de outro brasileiro: o lateral Roberto Carlos. Vetado por contusão no joelho, ele até se ofereceu para treinar, ontem de manhã, porém não comoveu o departamento médico do clube. E não foi relacionado pelo técnico Vicente del Bosque. Contrariado - e afirmando estar perfeitamente bem, "110% preparado para enfrentar o Barcelona" -, ele terá de ver o jogo das tribunas. E depois, viajar para o Brasil ao lado de um representante do clube para ser examinado pelos médicos da CBF, por causa da convocação para os jogos contra Bolívia e Venezuela, pelas Eliminatórias. Os atacantes Raúl, do Real Madrid, e Kluivert, do Barcelona, foram confirmados. O Barcelona está em segundo na classificação, com 19 pontos, e o Real Madrid é o décimo, com 13 pontos. Rodada - Completam a rodada Málaga contra Sevilla; Valladolid x Villarreal; La Coruña x Osasuna; Espanyol x Real Sociedad; Mallorca x Tenerife; Betis x Zaragoza; Valencia x Rayo Vallecano; Las Palmas x Celta.