Real X Bayern ganha clima de revanche A fase semifinal da Copa dos Campeões da Europa tem início amanhã, às 15h30 no Estádio Santiago Bernabeu, em Madri, onde se enfrentam o Real Madrid, atual campeão, e o Bayern de Munique. O jogo, que será transmitido ao vivo pela ESPN Internacional, é considerado pela crítica européia como uma final antecipada do torneio, já que a outra chave, que começa a ser disputada amanhã entre Leeds United e Valencia, tem concorrentes de menor tradição, e que estão fora da briga pelo título em seus respectivos campeonatos nacionais. Já o Real tem praticamente assegurada sua conquista no espanhol, enquanto o Bayern divide a ponta do alemão com o Schalke 04. Dois brasileiros estão confirmados para entrar jogando: o atacante Élber, pelo Bayern e o lateral Roberto Carlos, pelo Real. Os atacantes Paulo Sérgio e Sávio, respectivamente dos dois times, devem ficar no banco de reservas. A rivalidade é um dos atrativos do clássico, pois as duas equipes também se encontraram na semifinal da temporada passada, e os espanhóis levaram a melhor. Assim como este ano, também jogaram a partida de ida em casa, vencendo por 2 a 0. Na Alemanha, voltaram com a vaga após serem derrotados por apenas 2 a 1. Naquele ano, os dois times também se enfrentaram na primeira fase, e o Bayern venceu duas vezes. O Bayern realizou um leve treino de reconhecimento hoje à tarde, no Santiago Bernabeu. A única dúvida do técnico Ottmar Hitzfield para a partida é o bósnio Hasán Salihamidzic, que pode jogar tanto no ataque, ou no meio-de-campo, deslocando Carsten Jancker para o setor. O volante Jeremies, que era dúvida, está confirmado. Hitzfield garante que a principal arma de sua equipe é a motivação de seus jogadores, frente ao clima de favoritismo em relação ao Real. Já Vicente del Bosque, que só terá como desfalque o atacante Fernando Morientes, conversou com os jogadores, a fim de evitar que o favoritismo contagie o elenco.