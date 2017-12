Real x Deportivo: jogo de alto risco A festa do Centenário do Real Madrid, marcada para a noite desta quarta-feira no estádio Santiago Bernabeu, terá um esquema de segurança inédito na Espanha para uma partida de futebol entre clubes. Mais de mil policiais e guardas contratados junto a empresas privadas de segurança vão realizar o patrulhamento no estádio e imediações. São esperados cerca de 75 mil torcedores - entre eles, o Rei Juan Carlos I - que pretendem comemorar em grande estilo o aniversário de 100 anos de fundação do clube. A partida coincide com a final da Copa do Rei, quando o Real vai enfrentar o Deportivo La Coruña, dos brasileiros Donato, Mauro Silva e Djalminha. A partida vem sendo considerada de ?alto risco? pelas autoridades espanholas. Brigadas de segurança especializadas na detecção de explosivos vasculharam o estádio e helicópteros deverão sobrevoar o Bernabeu durante toda a partida. Além disso, policiais civis estarão disfarçados nas arquibancadas para evitar tumultos. A venda de ingressos foi encerrada na véspera.