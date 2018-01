Real x Juventus: gigantes sob tensão Real Madrid e Juventus fazem nesta terça-feira um dos clássicos mais importantes da Europa, na abertura das oitavas-de-final da Liga dos Campeões. Mas, neste momento, também um dos mais tensos. Os dois gigantes tiveram semana turbulenta, que resultou em tropeços que complicam suas trajetórias nos respectivos torneios nacionais. A agitação maior ficou por conta dos espanhóis. Na segunda-feira passada, tudo foi festa, com o casamento de Ronaldo e Daniella Ciccarelli em Paris. Depois, surgiram problemas. Ronaldo atrasou-se em dois treinos, se queixou de dores no dedão do pé esquerdo e ficou no banco, em parte da derrota por 2 a 0 para o Athletic Bilbao, sábado, no Santiago Bernabéu. Antes da quebra de seqüência de sete vitórias no campeonato, o técnico Vanderlei Luxemburgo deu bronca geral no elenco galáctico. O mal-estar prosseguiu ontem. Após treino com portões fechados, no próprio Bernabéu, Ronaldo admitiu não ter gostado do vazamento de informações. ?Tínhamos pacto de tratar nossas questões internamente?, disse. ?Agora, certas coisas vieram a público antes de eu ser comunicado.? Luxemburgo não tem mais paciência para falar de atividades sociais. Em sua avaliação, o assunto está esgotado, assim como não parece importar-se com a derrota para o Athletic. ?Foi um tropeço?, ponderou. ?Nem sempre conseguimos ganhar. Se veio na hora certa ou não, não sabemos?, desconversou, já que seu time está a sete pontos de distância do líder Barcelona. ?Precisamos estar preparados para situações como essas.? O treinador brasileiro não considera o clássico desta terça decisivo, mas deu a entender que colocará em campo os titulares, inclusive Ronaldo, mesmo com dores no pé. A Juventus também vive momento instável. Nas últimas semanas, sofreu duas derrotas e dois empates, no Campeonato Italiano, e foi alcançada pelo Milan na liderança. Para esta terça, Fábio Capello não poderá contar com Trezeguet nem Nedved. A partida começa às 16h45, com transmissão pela ESPN Internacional e pela RedeTV.