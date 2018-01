Real x Lazio: jogo dos milionários A partida entre Real Madri e Lazio, válida pela Liga de Campeões e que será disputada nesta terça-feira no estádio Santiago Bernabeu, em Madri, está sendo chamada de ?a partida mais cara do mundo?. Em campo, estarão muitas das mais valorizadas estrelas do futebol mundial. Para o jornal espanhol ?Marca? serão 22 estrelas que, juntas, atingem a cifra de 125,540 milhões de dólares. Vão estar em campo, entre outros craques, o português Figo, o brasileiro Roberto Carlos, o espanhol Raul e os argentinos Crespo e Verón. O início da partida está previsto para 17h30 (horário de Brasília) e terá a transmissão para o Brasil pela ESPN Internacional. A Copa dos Campeões tem quatro jogos marcados para hoje, todos pela terceira rodada da segunda fase. Pelo grupo C, o Bayern Munique recebe o Spartak Moscou. No outro jogo do dia, o Lyon recebe o Arsenal. Pelo grupo D, além de Real x Lazio, a rodada terá ainda Leeds e Anderlecht, na Inglaterra. Nesta fase, os times foram divididos em quatro chaves, com jogos de ida e volta. Os dois primeiros de cada série vão para as quartas-de-final, quando os duelos passam a ser eliminatórios.