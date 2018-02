Real x Manchester reúne os mais caros O duelo entre Real Madrid e Manchester United, pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões, irá reunir 5 dos 7 jogadores mais caros da história do futebol. Enquanto a equipe inglesa conta com o zagueiro Rio Ferdinand e o volante Verón, o clube espanhol tem o meia Zidane e os atacantes Figo e Ronaldo. As duas equipes se enfrentam nos dias 8 e 23 de abril. O mais caro de todos é o francês Zidane, por quem o Real pagou US$ 75 milhões a Juventus. O clube espanhol desembolsou mais US$ 61 milhões pelo português Figo, que veio do Barcelona. E o brasileiro Ronaldo foi comprado da Inter de Milão por US$ 45 milhões. Do outro lado, o inglês Rio Ferdinand foi do Leeds para o Manchester por US$ 46 milhões. Enquanto o argentino Verón foi contratado pelo mesmo valor da Lazio. Sucesso - Apesar da crise financeira vivida por vários clubes em todo o mundo, a Liga dos Campeões está se consolidando, neste ano, como um dos torneios mais rentáveis do planeta. O número de pessoas que foram aos estádios até agora chega a 5,5 milhões, 900 mil a mais que na temporada passada. Em média, 38 mil pessoas estiveram presentes para assistir a cada jogo da competição. Confira a lista dos 10 jogadores mais caros do mundo: 1º Zidane - da Juventus (ITA) para o Real Madrid (ESP) por US$ 75 milhões 2º Figo - do Barcelona (ESP) para o Real Madrid (ESP) por US$ 61 milhões 3º Hernán Crespo - do Parma (ITA) para a Lazio (ITA) por US$ 56 milhões 4º Gaizka Mendieta - do Valencia (ESP) para a Lazio (ITA) por US$ 48 milhões 5º Rio Ferdinand - do Leeds (ING) para o Manchester United (ING) por US$ 46 6º Juan Sebastián Verón (ARG) - da Lazio (ITA) para o Manchester United (ING) por US$ 46 milhões 7º Ronaldo - da Inter de Milão (ITA) para o Real Madrid (ESP) por US$ 45 milhões