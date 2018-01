Real x Olimpia: título no centenário As equipes do Olímpia e Real Madrid têm um motivo especial para lutar pelo título da 43ª edição da Copa Intercontinental, marcada para esta terça-feira, a partir das 8 horas (horário de Brasília) em Yokohama, no Japão. Fundados em 1902, os clubes comemoram o centenário e nada melhor que encerrar as comemorações com um título deste porte. Além das inúmeras estrelas, o Real tem tradição na competição. Já ganhou duas vezes (60 e 97). O Olimpia fez a festa em 79. Para chegar à final, o Real Madrid venceu o Bayer Leverkusen (ALE) na final da Liga dos Campeões da Europa por 2 a 1. Os paraguaios passaram pelo São Caetano na final. O técnico do Olimpia, Alberto Ney Pumpido, anunciou que a maior surpresa do time será a escalação do zagueiro central Cáceres no meio-de-campo. Vicente Del Bosque, do Real, faz mistério, mas deverá ter no ataque três dos maiores astros do futebol mundial: o português Figo, o francês Zidane e o brasileiro Ronaldo. Pumpido, que já defendeu o gol do River Plate numa final Intercontinental, também conta com bons jogadores. No gol, terá o experiente Tavarelli. Cáceres deve comandar o setor defensivo. O meia Enciso deverá ser o responsável pela criação e na frente, terá o perigoso atacante Benitez. A equipe paraguaia deverá jogar com Tavarelli; Jara, Zelaya, Isasi e Pedro Juan Benítez; Cáceres, Córdoba, Enciso e Orteman; Hernán López e Benítez. O Real deve começar a partida com Casillas; Hierro, Roberto Carlos, Helguera e Michel Salgado; Makelele (Solari), Cambiasso, Zidane e Luis Figo; Ronaldo e Raúl. A partida terá a transmissão da ESPN Brasil, a partir das 8 horas