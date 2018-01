Real x Real é o duelo no Espanhol A Real Sociedad tem neste domingo a missão de manter aberta a disputa pelo título espanhol da temporada de 2002-03. O time de San Sebastián, em segundo lugar com 54 pontos, recebe o líder Real Madrid (60), com a obrigação de vencer. Se frearem a arrancada de Figo, Zidane e Ronaldo, os bascos esquentam a fase final da competição. Derrota significa praticamente o fim do sonho de grandeza. O Real Madrid está mais embalado do que nunca. A vitória por 3 a 1 sobre o Manchester United, no meio da semana, foi mais uma prova de que é possível conquistar todos os títulos que o time disputa, desde que suas estrelas estejam inspiradas e joguem com aplicação. O ambiente é tão descontraído que o presidente Florentino Perez disse na sexta-feira que proporá ao técnico Vicente Del Bosque renovação de contrato. "Ele fica mais um ano conosco, se quiser", afirmou o cartola. A resposta foi imediata. "Sou do Real há 35 anos", emendou Del Bosque, que tem uma ?seleção? a sua disposição. E poderá contar com todos os titulares no duelo deste domingo. Helguera e Flávio Conceição queixaram-se de dores musculares depois do jogo de meio de semana, mas foram liberados e podem ser escalados. A Real Sociedad aposta na ?divisão? do Real Madrid. O técnico Raynold Denoueix acha que o rival está mais interessado, no momento, no duelo de volta com o Manchester United, que vale vaga para a semifinal da competição continental. "A diferença é de dois gols", observa o francês. "E o Real não pode baixar a guarda. Se tivesse vencido por cinco ou seis, estaria mais tranqüilo", imagina. "Por isso, acho impossível que não estejam pensando na Copa. É mais importante para eles." O Valencia segue o duelo à distância. O atual campeão tem 47 pontos, praticamente está fora da briga pelo título, e agora restringe seu objetivo a ficar entre os quatro primeiros colocados. Por enquanto, está dentro dessa meta, que lhe permite jogar a fase prévia da próxima Copa dos Campeões da Europa. O desafio de domingo é o Osasuna, 30 pontos e ameaçado de rebaixamento. Outra partida interessante da 29.ª rodada terá o Celta (45) contra o Betis (41), que também pensam em vaga nos torneios europeus de clubes. O Atlético de Madrid, com 39, joga em seu campo com o Espanyol, 31. A programação prevê ainda Recreativo Huelva (27) x Alavés (30), Mallorca (36) x Santander (32), Rayo Vallecano (26) x Athletic Bilbao (36) e Malaga (35) x Valladolid (32).